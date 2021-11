Il Piemonte parte all’attacco: nuova campagna di comunicazione per l’autunno

17:16

Partirà a fine novembre una campagna di comunicazione per collocare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili, sfruttando le potenzialità dell’apertura a Caselle della nuova base aerea di Ryanair.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione e dalla Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di VisitPiemonte, Turismo Torino e Provincia e la partnership di Ryanair, è destinata ai mercati di Gran Bretagna, Danimarca, Israele, Spagna, Francia e Belgio.



“Dopo i buoni dati dei mesi estivi con il grande ritorno in Piemonte dei turisti stranieri, l’apertura di nuove rotte Ryanair è un’occasione imperdibile per consolidare la fama delle nostre destinazioni - sostengono il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio -. L’attrattività di Torino, delle sue località sciistiche e di tutto il territorio piemontese, che ha già raggiunto livelli importanti, può venire ulteriormente amplificata da una buona campagna di comunicazione, che metta in luce le numerose opportunità turistiche e di scoperta: ecco perché la Regione Piemonte ha fortemente voluto sostenere questa operazione, in collaborazione con i partner del progetto”.



Nonostante le ripercussioni del periodo pandemico, la domanda turistica potenziale è in netto aumento già per l’inverno 2021/2022. L’apertura della nuova base Ryanair a Torino, che offrirà 33 rotte di cui 24 internazionali, collegando 13 Paesi con oltre 125 voli settimanali, rappresenta un’opportunità imperdibile per il rilancio della destinazione.