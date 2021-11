Berrino, Liguria: “Oltre 5.200 strutture ricettive nella nostra Regione”

14:39

“Le nostre realtà turistiche sono volano essenziale e fanno da traino anche ad altri settori strategici e produttivi”. È l’endorsement che l’assessore al Turismo della Liguria Gianni Berrino (nella foto) ha pronunciato a favore del settore dell'ospitalità.



“La capacità ricettiva complessiva della Liguria - ha detto - conta oltre 5.200 strutture ricettive, per quasi 62 mila camere e 153 mila posti letto” tra alberghiero ed extralberghiero.



L'assessore, si legge su Il Vostro Giornale, ha anche sottolineato che "gli hotel 5 stelle in Liguria sono cresciuti notevolmente, erano infatti 11 nel 2015 e oggi sono 17, altri - aggiunge - stanno per aprire. Da 828 camere siamo saliti a 1.063”. A. D. A.