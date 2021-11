Siti Unesco, la risorsa italiana

09:43

Il patrimonio culturale “insieme con la ricchezza, il gusto e la qualità del cibo per rilanciare il turismo”. A ricordare la fondamentale importanza di questa eccellenza italiana è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto alla chiusura della tre giorni della IX Borsa Culturale del Turismo. L’evento si è svolto in formula mista, fisica e digitale, tra l’Hotel Palace e la Reggia di Caserta ed è stato organizzato da Mirabilia Network in collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group.



Mirabilia Network è un’associazione che include Unioncamere e 17 Camere di Commercio da Nord a Sud dell’Italia accomunate dall’importanza storica, culturale e ambientale e caratterizzate dalla presenza di siti Unesco. Importante la componente internazionale della Borsa, che ha ospitato una platea di buyer provenienti da... (continua nella digital edition)