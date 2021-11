Quarta ondata di Covid, ecco le regioni che rischiano di più

10:43

Se la provincia autonoma di Bolzano ha già deciso di mettere in atto un giro di vite per evitare il lockdown generalizzato, altre regioni italiane sono in bilico tra la fascia bianca e la gialla, e potrebbero cambiare colore dalla prossima settimana.

Il Friuli Venezia Giulia è la prima di queste, ma i contagi sono in forte crescita anche in Veneto e Valle d’Aosta, che registrano circa 200 casi settimanali ogni 100mila abitanti. La quarta ondata non sta risparmiando nemmeno Lazio e Lombardia che, come spiega Il Sole 24 Ore, vedono i ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari saliti rispettivamente al 10 e all’11%.



Intanto, però, il Friuli – con 309 casi settimanali ogni 100mila abitanti) è già di fatto in zona gialla, con l’obbligo di mascherina anche all’aperto, le discoteche chiuse e la capienza dimezzata per cinema e teatri. Il passaggio di colore sarà comunque certificato venerdì dalla cabina di regia, ma la percentuale di letti occupati nelle terapie intensive è in costante crescita.