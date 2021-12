San Ginesio unico borgo italiano nella lista Best Tourism Village dell'Unwto

09:15

C'è anche un comune italiano tra i Best Tourism Village selezionati dall'Unwto, tra candidati provenienti da tutto il mondo. Si tratta di San Ginesio, piccolo centro delle Marche (provincia di Macerata) che già figura nella lista dei Borghi più belli d'Italia ed è stato insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

A ricevere il riconoscimento dalle mani del segretario generale Unwto Zurab Pololikashvili è stato il sindaco Giuliano Ciabocco accompagnato da Simone Landini, consigliere diplomatico al Ministero del Turismo (che oggi fa le veci del ministro Garavaglia, dovuto rientrare a Roma per prendere parte al Consiglio dei Ministri). Tra le motivazioni per il riconoscimento che premia quelle località che si sono impegnate a fare del turismo un volano di sviluppo e benessere utilizzando approcci innovativi, ci sono gli sforzi per preservare intatto un patrimonio ricco di storia e di cultura, oltre all'innegabile bellezza del luogo. M. T.