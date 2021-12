09:29

Roma festeggerà il Natale in zona bianca, ma dopo Capodanno la Capitale e tutto il Lazio potrebbero passare in zona gialla a causa degli assembramenti per le festività. L’ipotesi è di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio: “I nostri tecnici considerano l’effetto feste e cenoni - spiega a Il Messaggero -. Ma non ci sarebbero stravolgimenti rispetto a oggi, la mascherina all’aperto è obbligatoria già in molte zone e i 4 posti a tavola al ristorante sono largamente diffusi”.

E, se lockdown dovrà essere, è giusto che lo sia per i non vaccinati: “Non può essere penalizzato chi ha mostrato il massimo livello di collaborazione e responsabilità - sostiene -. Con i numeri attuali non mi aspetto che si arrivi alla necessità di un lockdown, ma il virus ci ha insegnato che è imprevedibile. E se ci fossero ulteriori restrizioni, non devono essere generalizzate”.