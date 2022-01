Italia, da oggi 10 Regioni in zona gialla, ma una rischia l’arancione

12:59

Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia vanno ad aggiungersi alle altre regioni già in zona gialla, colore che tinge ormai metà della Penisola. Avevano già lasciato la zona bianca, infatti, Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e le province autonome di Trento e Bolzano.

Di fatto non cambia quasi nulla, dal momento che la principale norma introdotta riguarda l’uso di mascherine all’aperto, già previsto dal Governo fino al 6 gennaio.



Ma, come sottolinea rainews.it, la Liguria rischia dal 10 gennaio il passaggio in arancione. A questo punto, per uscire dai Comuni con più di 5mila abitanti, sarebbe necessario il certificato verde.