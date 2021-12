08:35

Scatta il conto alla rovescia verso la nuova stretta del Governo per frenare la diffusione della variante Omicron. Lunedì prossimo entreranno in vigore le misure del decreto n.172 del 26 novembre e debutterà ufficialmente il Super Green Pass, la certificazione rafforzata che sarà rilasciata esclusivamente agli italiani completamente vaccinati o guariti dal Covid-19.

Dal 6 dicembre chi è già in possesso del Green Pass - precisano le Faq del Ministero della Salute - non dovrà scaricare una nuova certificazione. Il documento si aggiornerà infatti automaticamente e sarà valido per 9 mesi. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.



Cosa consente di fare

Fino al 15 gennaio, il Super Green Pass consentirà, in zona bianca, di accedere liberamente a spettacoli, eventi sportivi e fiere, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, e cerimonie pubbliche.



In zona gialla o arancione, il pass rafforzato garantirà inoltre l’accesso ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Solo chi sarà in possesso della nuova certificazione potrà, quindi, recarsi nei ristoranti e uscire liberamente dal proprio Comune di residenza, senza giustificare lo spostamento.



Green Pass base

Chi sarà in possesso del Green Pass ‘base’ - rilasciato con tampone molecolare valido 72 ore o antigenico valido 48 ore - potrà, invece, recarsi sul luogo di lavoro, prendere i mezzi pubblici, ma anche treni e aerei, sciare, accedere a palestre e piscine, alberghi e ristoranti all’aperto. In zona gialla o arancione sarà tenuto a giustificare lo spostamento al di fuori del Comune di residenza (lavoro o urgenza).



Zona rossa e mascherine

Per quanto riguarda la zona rossa, dal 6 dicembre non si potrà uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza. I ristoranti e i bar saranno chiusi e saranno consentiti soltanto l’asporto e la consegna a domicilio. Chiusi anche i negozi, tranne supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e quelli con codice Ateco consentito. In questo caso, le restrizioni saranno valide anche per chi sarà in possesso di Super Green Pass.



In ultimo, l’obbligo di indossare la mascherina resterà in vigore nei luoghi al chiuso, in zona bianca, e sarà esteso anche all’aperto, a partire dalla zona gialla.