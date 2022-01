08:04

Gli abitanti delle isole minori italiane avranno dal 10 gennaio un problema in più: chi non ha il Green Pass rafforzato, perché non si è vaccinato o perché ha ricevuto per ora solo la prima dose, non potrà spostarsi in traghetto verso il continente o verso un’isola più grande. Il decreto legge del 30 dicembre ha infatti esteso il certificato vaccinale a tutti i mezzi di trasporto pubblici.

Deroga necessaria

Il problema coinvolgerà anche i casi di necessità legate a infrastrutture presenti solo sul continente, come gli ospedali più grandi. Per questo gli appelli a una revisione del provvedimento sono numerosi. Ne è un esempio quello del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, che insieme al collega Salvatore Puggioni di Carloforte, come riportato da La Nuova Sardegna chiede una deroga all’obbligo del Super Green pass a bordo dei traghetti che collegano le rispettive isole con la terraferma. Una misura già chiesta a dicembre e su cui, finora, non si sono ottenuti passi avanti.



Gli spostamenti

Coinvolti nel provvedimento tanti lavoratori, che come riporta Il Post non potranno ad esempio spostarsi dall’isola di Capraia a Livorno, da una delle isole Tremiti a Termoli in Molise, o ancora da Salina, nelle Eolie fino a Milazzo in Sicilia. In Italia le isole minori abitate sono 87, rappresentate amministrativamente da 35 comuni. In tutto ci vivono circa 240mila persone. Solo su quattro, tra le isole, sono attivi presidi sanitari e in molte manca anche l’ambulatorio o un medico di famiglia. La questione riguarda solo le persone che non hanno il Green Pass, ma è comunque un problema significativo per chi dovrà raggiungere il continente o un’isola più grande per motivi di salute o per lavoro, o ancora per andare a scuola.



L'appello dell'Ancim

L’Associazione nazionale comuni isole minori si è mobilitata, rivolgendosi al Governo perché trovi una soluzione. In una nota, l’Ancim ha parlato di “esilio forzato” per i residenti sulle isole minori che non hanno aderito alla campagna vaccinale.

“Vanno apportate delle modifiche al dispositivo di limitazione dell’accesso ai trasporti marittimi ed aerei per i residenti sulle isole minori, autorizzando l’accesso a tali mezzi di trasporto anche a chi non vaccinato, ma è in possesso di tampone negativo al Covid e deve viaggiare per motivazioni legate alla salute, alla scuola e al proprio lavoro”.