I progetti per il 2022 di Destinazione turistica Emilia

Sono 6 i progetti su cui si baserà la linea d’azione turistica per il 2022 della Destinazione turistica Emilia, ognuno relativo a una diversa area tematica fra Golf, Castelli, Grande Fiume, Bike, Wine e Cammini che valorizzerà i territori che fanno parte della destinazione.

L’Unione Bassa Reggiana, con 21 Comuni e altri sostenitori, è capofila di un progetto di valorizzazione del Grande Fiume Po, del suo territorio e della sua storia, concentrandosi sulla promozione di grandi percorsi cicloturistici che abbracciano la Bassa Reggiana e la Bassa Parmense.



Il Comune di Salsomaggiore Terme, con il Comune di Gazzola e la partecipazione di centri per il golf, è promotore della “Destinazione Emilia Golf”, per mettere a sistema gli operatori del settore e favorire la nascita di offerte e proposte integrate.



Sullo sviluppo delle opportunità nel settore bici è incentrato il progetto Emilia Bike che coinvolge 20 Comuni dell’area, con capofila il Comune di Parma, in collaborazione con Parchi del Ducato, per valorizzare i percorsi cicloturistici.



“Camminare (non) stanca” è invece il progetto di cui è capofila il Comune di Reggio Emilia, che con altri 5 enti locali e numerose associazioni punta alla valorizzazione dei cammini della Via Matildica del Volto Santo, il Sentiero dei Ducati, sempre nel reggiano, e la Via Francigena.



Per il tema Wine, la Strada dei Vini e dei Sapori Piacentini è promotrice dell’Emilia Wine Experience, che coinvolge 23 Comuni, consorzi e gruppi emiliani del settore enogastronomico per la costruzione di un brand territoriale distintivo, che parte dalle eccellenze enologiche di Emilia per l'affermazione di un forte connubio fra territorio e enoturismo.



Il Comune di Piacenza, infine, con altri 5 enti e l’associazione Castelli del Ducato svilupperà il progetto “Emilia, la nostra terra è fantastica” per rilanciare l’immagine del territorio costellato di castelli attraverso un racconto sottoforma di “magic travel”, guidato da influencer e cosplayer in costumi d'epoca.