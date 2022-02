Alberto Tomba testimonial per lo sci in Emilia Romagna

13:27

Alberto Tomba torna in tv per promuovere l’Appennino dell’Emilia-Romagna in versione ‘winter’, nell’ambito della campagna per la stagione invernale 2021-2022 dell’Ente di promozione turistica regionale.

Nel nuovo spot il pluricampione olimpionico bolognese sfila sugli sci tra i paletti dello slalom, sulle piste dell’Appennino che lo hanno visto crescere sportivamente.



Il legame del campione con la montagna dell’Emilia-Romagna sta nelle sue parole, claim dello spot: “Vivi l’Appennino dell’Emilia Romagna. Una palestra a cielo aperto”... (continua a leggere su HotelMag)