La Lombardia progetta il 2022 con il nuovo piano turistico

08:00

La giunta regionale della Lombardia ha approvato il Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività 2022. Gli obiettivi inseriti per l'anno in corso per supportare lo sviluppo del settore turistico e dell'attrattività del territorio includono una pianificazione della programmazione strategica per il triennio venturo, la riqualificazione delle strutture ricettive e la riorganizzazione dell'offerta turistica.

"Abbiamo davanti a noi due appuntamenti importanti come Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023 e le Olimpiadi invernali del 2026 - ha spiegato Lara Magoni (nella foto), assessore al turismo, marketing territoriale e moda -. Dovremo farci trovare pronti, offrendo ai visitatori una Lombardia fortemente attrattiva, con strutture di alto livello, competenza del personale e servizi efficienti”.



Uno dei tasselli più rilevanti del Piano 2022 è il bando #inLombardiaComeMe, pensato per supportare le attività b2c e b2b di promozione turistica della Lombardia, facendo leva sulla valorizzazione di itinerari di vario tipo, da quelli artistici a quelli enogastronomici. G. G.