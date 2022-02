Terre Borromeo Ambassador, al via il programma riservato alle agenzie

12:15

Terre Borromeo, il circuito delle destinazioni turistiche che comprende le isole Borromee, la Rocca di Angera, parco Pallavicino e parco del Mottarone, avvia con Trustforce il programma ‘Terre Borromeo Ambassador’ per coinvolgere 70 agenzie di viaggi in una partnership esclusiva.



Grazie al progetto, gli agenti di viaggi selezionati diventeranno ambasciatori dei siti museali e naturali del brand sul lago Maggiore. A loro saranno riservate condizioni speciali, un percorso di formazione ad hoc e bonus per vivere direttamente l’esperienza dei servizi più dell’offerta turistica Terre Borromeo.

L’iniziativa prende il via con due incontri di formazione online, l’8 e il 15 marzo. A questi primi appuntamenti, seguirà un incontro di approfondimento in programma il 23 marzo in cui interverrà la curatrice artistica dei beni museali di Terre Borromeo. Il programma si concluderà con un eductour l’1 aprile con visita all’Isola Bella, all’Isola Madre e al parco Pallavicino con soggiorno nelle soluzioni Isola Bella Apartments.



“La decisione di realizzare il progetto Terre Borromeo Ambassador nasce dalla volontà di creare sinergie con le realtà turistiche, ultimo anello della rete vendita, interessate ad arricchire la loro programmazione attraverso proposte esclusive e raffinate nella cornice delle nostre destinazioni - afferma Raffaella Martinelli, head of sales & event manager di Terre Borromeo -. Crediamo che le agenzie, con cui collaboriamo da tempo e su cui nell’ultimo anno abbiamo investito con iniziative specifiche, siano strategiche per l’affermazione della nostra realtà verso target eterogenei. L’obiettivo è fare rete e sviluppare insieme un’offerta rispondente nel miglior modo alle aspettative dei turisti più esigenti”.

Un’offerta che quest’anno si arricchisce grazie all’inaugurazione dell’albergo ristorante Delfino, completamente rinnovato, sull’Isola Bella, e a due nuove soluzioni di soggiorno Isola Bella Apartments.

“La ricca offerta Terre Borromeo deve essere venduta con passione e competenza. – aggiunge Gian Paolo Vairo, ceo di Trustforce –. Per questo abbiamo strutturato uno specifico percorso per agenti che vogliano farsi portavoce di una delle più affascinanti destinazioni italiane”.