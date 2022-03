08:04

“Dentro il 2022. Nuovi viaggi e nuovi linguaggi per ricominciare” è il titolo del webinar organizzato per domani dalla redazione di TTG Italia per gli operatori del turismo nell’ambito dell’articolato progetto di alta formazione realizzato in partnership con Unioncamere Piemonte.

Un webinar di aggiornamento sul quadro del mercato attuale che ha visto una larghissima adesione degli imprenditori del territorio. Fra gli argomenti trattati nell’appuntamento del 9 marzo: analisi dei dati statistici di settore e prospettive 2022-23, flussi e caratteristiche della domanda estera 2022, i nuovi orizzonti del viaggio e le nuove strade della narrazione promo-pubblicitaria.



Presente quotidianamente sul mercato e costantemente in contatto con le imprese del settore, TTG Italia organizza webinar di aggiornamento ricchi di informazioni pratiche per le strategie di breve periodo, con dati statistici rielaborati e declinati per agevolare l’operatività delle imprese e delle organizzazioni che si occupano di marketing territoriale, hospitality, ristorazione, siti di interesse turistico in generale.

