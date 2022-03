La Toscana riparte: 5 milioni di euro ai Comuni per rilanciare il turismo

13:58

Uno stanziamento di 5 milioni di euro per rilanciare il turismo in Toscana. Arrivano dalla Regione i fondi per far ripartire il settore dopo la pandemia, che ha pesantemente ridotto il numero di arrivi e presenze. Il primo milione di euro sarà messo a disposizione dei Comuni quest’anno e gli altri quattro nel 2023.

A beneficiarne i 28 ambiti turistici in cui la Toscana è organizzata e che, spiega corriere.it, dovranno presentare un progetto riguardante sia la promozione e informazione turistica, sia l’ospitalità e l’animazione.



I termini del cofinanziamento

Le risorse saranno distribuite per metà in quota fissa e per il resto tenendo conto delle presenze registrate sul territorio nel 2019 (prima dunque della pandemia), con il cofinanziamento di almeno il 30% dei costi ammissibili dell’intervento. “Abbiamo sostenuto gli operatori in difficoltà attraverso ristori e con campagne di promozione straordinarie – ricorda l’assessore al Turismo della Toscana Leonardo Marras -. Il fascino della Toscana per il turista non è venuto meno, ma la competitività si difende e si accresce con gli investimenti, ampliando ulteriormente l’offerta, alzando anche la qualità dell’accoglienza. Ed è quello che ci proponiamo di fare con questo intervento, per far conoscere in modo diffuso tutta la Toscana”.