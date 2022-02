Volotea riapre su Firenze con il volo per Bordeaux

12:55

Volotea torna a volare su Firenze. La compagnia aerea ha infatti deciso che dal 27 maggio prossimo introdurrà sullo scalo di Peretola un nuovo collegamento fra il capoluogo toscano e Bordeaux.

La nuova rotta avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì), per un’offerta totale di oltre 14.000 posti in vendita.



L’avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra la Toscana e la Francia, rafforzando l’asse turistico da e per Firenze. L’annuncio del nuovo volo Firenze-Bordeaux completa l’offerta aerea del vettore sul sistema Aeroportuale Toscano. Infatti, Volotea conferma i collegamenti anche dallo scalo di Pisa per Nantes e Olbia, operativi rispettivamente dall’8 aprile 2022 (fino a 3 frequenze settimanali) e dal 28 maggio 2022 (con 2 frequenze settimanali).



“Con i nostri collegamenti – dice Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - puntiamo a sostenere e rafforzare il comparto turistico, sostenendo l'economia locale e il territorio così duramente provati dagli ultimi anni di pandemia”.