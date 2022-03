Lazio, i luoghi di vacanza degli imperatori: parte la nuova campagna

13:27

Il Lazio raccontato in un video è l’iniziativa che la Regione ha presentato a Expo Dubai per promuovere il turismo e le bellezze del territorio. Lo spot, realizzato da Saatchi & Saatchi e diretto da Francesco Quadrelli con la produzione di Think Cattleya, descrive le cinque province laziali, prendendo spunto dai luoghi prediletti dagli imperatori romani per le vacanze. “La scelta migliore dal 300 a.C.” è lo slogan adottato per mettere in luce luoghi poco conosciuti di un territorio che racchiude differenti attrattive.

“Abbiamo voluto puntare sul nostro passato – ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Ma quando parliamo di antica Roma facciamo riferimento a un patrimonio identitario comune a tutti gli italiani, di una dimensione culturale che rende il nostro Paese unico. Nel Lazio sono presenti 250 tra musei e gallerie, 30 parchi archeologici, 6 siti Unesco... (continua su HotelMag)