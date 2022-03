La Lombardia stanzia nuove risorse per sport e turismo

13:33

“La Regione Lombardia riconosce e sostiene la promozione dello sport e degli eventi sportivi sui territori”. Così Lara Magoni, assessora regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, ha commentato l’approvazione dei criteri, si legge su Hotelmag, che permetteranno agli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive di accedere a finanziamenti di sostegno a fondo perduto

La dotazione finanziaria è di 2,3 milioni di euro.

“Da sempre – ha aggiunto Magoni – lo sport è uno dei driver più importanti per far conoscere e valorizzare i territori. La Lombardia dimostra di essere la destinazione ideale per lo sport e il turismo, strumenti di marketing territoriale in grado di far scoprire da vicino e in modo sostenibile, le perle di una regione ricca di tradizioni, cultura e storia. In tal senso la Lombardia è pronta ad accogliere i turisti, grazie anche al volàno mediatico che rappresenta lo sport e i suoi valori”.