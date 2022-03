Briatore assume: l'annuncio in un video sui social

11:35

Sono a Milano, Roma e in Sardegna le posizioni lavorative aperte per entrare a far parte dello staff dei locali di Briatore. Ad annunciare il recruiting lo stesso imprenditore, che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram e di TikTok un video - che ha raccolto anche il like da parte del profilo del Ministero del Turismo - in cui si rivolge a “giovani interessati a lavorare in un gruppo internazionale e fare carriera” facendo riferimento, tra l’altro, al famoso Billionaire.

Migliaia i commenti di giovanissimi che, come riporta corriere.it, si dicono intenzionati a mandare il proprio curriculum. Tra le posizioni aperte per la stagione estiva quelle per camerieri, baristi e hostess, ma anche custodi e maggiordomi.