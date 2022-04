OgniGiorno inLombardia: il bando per promuovere il turismo

13:44

La Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro per lanciare la misura ‘OgniGiorno inLombardia’, che intende sostenere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, favorendo la conoscenza delle eccellenze locali.

Come riporta Hotelmag, la dotazione finanziaria prevede investimenti per 3 milioni nel 2022 e di un milione nel 2023.

Possono fare domanda i soggetti di natura pubblica, di natura privata in forma non imprenditoriale e soggetti in forma imprenditoriale.

I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde, da realizzare in Italia e all’estero. Tra le regole da seguire, il raccordo di tutte le attività di promozione con i canali social inLombardia.



L’agevolazione concessa è pari al 70% dell’investimento complessivo, e non può essere superiore comunque a 30mila euro a fronte di un investimento minimo di 5mila euro. L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello.