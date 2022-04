Toscana, debutta l’Atlante dei Cammini

19:29

Un nuovo progetto per valorizzare il turismo slow in Toscana. Nasce da Toscana Promozione Turistica l’Atlante dei Cammini, uno strumento che unisce l’offerta del turismo lento toscano attraverso sette grandi itinerari per un totale di 72 tappe che attraversano 119 comuni, 7 province, 20 ambiti turistici per un totale di 1.369 km.

Per ogni tragitto è presente sul sito Visit Tuscany una descrizione dettagliata, con indicazioni geografiche, ospitalità e servizi, insieme ad una narrazione evocativa, in grado di offrire spunti di viaggio e curiosità.



Sono 7 i cammini presenti per ora nell’Atlante: Via Francigena; Via Lauretana Toscana, che parte da Siena e va ai tesori etruschi di Cortona; Via Matildica del Volto Santo, cammino con vista Apuane e Appennino, dall’anima verde della Garfagnana a Lucca; Via Romea Germanica, dalla natura dell’Appennino alle città d’arte; Via Romea Strata, dai passi appenninici alle terre di Leonardo da Vinci; Via Romea Sanese, da Firenze a Siena, in cammino tra i filari del Chianti e Via di Francesco in Toscana, cammino spirituale, tra le opere d’arte e i luoghi di Francesco d’Assisi.



Ogni scheda consente di avere spunti di interesse, ma anche suggerimenti per vivere esperienze enogastronomiche, attività all’aria aperta, con proposte collegate all’offerta completa del territorio.