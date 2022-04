Sardegna, nuove procedure per chi opera sulle aree demaniali marittime

13:27

La Giunta della Regione Sardegna ha approvato nuovi indirizzi operativi per l’esercizio delle attività sulle aree demaniali marittime. Tra gli obiettivi alla base del provvedimento c’è quello di promuovere una maggiore uniformità ed efficienza nell’azione amministrativa.

Dodici i punti inseriti nel nuovo provvedimento d’indirizzo, che definisce precisi percorsi amministrativi su diverse tipologie: rinnovo di autorizzazioni temporanee, concessioni annuali anche a carattere stagionale; autorizzazioni temporanea per finalità ludico ricreative; autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati; autorizzazioni provvisorie per l’estensione delle concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari al fine di garantire maggiori spazi per il distanziamento sociale come misura di sicurezza anti-Covid; concessioni per le celebrazioni dei matrimoni sull’arenile; iscrizione negli appositi registri per... (continua a leggere su HotelMag)