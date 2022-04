Lazio, valida fino al 30 novembre ‘Più notti, più sogni. + Experience’

19:30

Sarà valida fino al 30 novembre 2022 ‘Più notti, più sogni. + Experience’, l’iniziativa della Regione Lazio per favorire la ripresa turistica del territorio.

Con la misura la Regione regala un pernottamento in più a chi prenota e utilizza due o tre nella stessa struttura ricettiva, e regala due notti di soggiorno in più a chi ne prenota e utilizza cinque. Inoltre, viene offerta la possibilità di vivere un'esperienza di viaggio a 360 gradi, attraverso le experience.



“’Più notti, più sogni. + Experience’ fa parte di un pacchetto strategico di azioni che abbiamo messo in campo per aggredire il post-pandemia, e dare ancora maggiore impulso alla ripresa economia della nostra Regione, ampliando in positivo il trend di crescita di questo periodo – spiega in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. ‘Nel Lazio con Amore’ per rilanciare la filiera del wedding e promuovere i piccoli siti culturali, il patrimonio culturale, religioso e rurale della nostra regione. La partecipazione all’Expo 2020 di Dubai per creare un ponte tra il Lazio e i paesi del Golfo e raccontare le attrattività del Lazio per il turismo di lusso, la presenza alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per rafforzare l’immagine della destinazione Lazio. Tutte grandi opportunità per mettere a sistema le bellezze della nostra regione, da Roma al piccolo borgo, dal mare alle aree interne e montane, in modo che tutti insieme si possa contribuire alla crescita economia, e al consolidamento del tessuto sociale e culturale della nostra Regione”.



“Favorire la permanenza dei turisti sul territorio, promuovere la scoperta di luoghi meno conosciuti e sostenere un modello di sviluppo sostenibile che punti alla destagionalizzazione. Sono questi gli obiettivi di una misura ambiziosa sulla quale stiamo scommettendo sulla scorta dei risultati positivi riscontrati lo scorso anno – aggiunge Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio -. Il Lazio con le sue montagne e le sue spiagge, con i laghi incontaminati e i boschi centenari, con la concentrazione di siti Unesco e la sua rilevante enogastronomia rappresenta una piccola Italia. Siamo il cuore pulsante del nostro Paese, vogliamo puntare sulle nostre unicità per riportare imponenti flussi di viaggiatori sul territorio regionale e imprimere uno slancio significativo al comparto turistico, piegato dai due anni di pandemia ma che è desideroso di ripartire”.



Attualmente, sono oltre 300 le strutture ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggi che hanno aderito all’iniziativa.