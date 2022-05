Ducato Estense, il nuovo brand del territorio lancia le sue proposte

09:15

Entra nel vivo il progetto turistico culturale del Ducato Estense, promosso, finanziato e coordinato dal Ministero della Cultura, che vede quali protagonisti gli enti locali dei territori compresi fra Emilia Romagna e Garfagnana.

È stato infatti presentato il nuovo logo con il quale partirà la strategia di comunicazione del territorio che comprende le province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, fa parte del finanziamento “Un miliardo per la Cultura” e si avvale di 70 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 stanziati dal Cipe.



Fino ad oggi, l’iniziativa ha previsto interventi di restauro e riqualificazione di alcune tra le eccellenze architettoniche di impronta estense e adesso parte nella fase di promozione e comunicazione.



Sul piano turistico il brand Ducato Estense intende proporre itinerari tematici che colleghino tra loro i luoghi estensi in modo nuovo e avvincente, innescando esperienze emozionanti e costruttive, facilitare l’accesso alle informazioni su luoghi, itinerari ed eventi grazie a una piattaforma digitale e cartografica interattiva dedicata al brand.



I primi itinerari proposti saranno sette, dedicati a diversi ambiti: arti figurative, architettura, patrimonio ambientale e paesaggistico, settore produttivo.



Il sito web, l’app e gli hub dedicati costituiranno i contenitori di tutti gli approfondimenti sulle storie e sul patrimonio architettonico e artistico, con informazioni e indicazioni utili per l’accessibilità, la viabilità e i percorsi consigliati.