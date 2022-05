Garavaglia: “Bene lo stop al Green pass, ora possiamo essere competitivi”

11:43

“Una scelta quantomai positiva ed opportuna”. Con queste parole il ministro il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) esprime “apprezzamento” per la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di non prorogare la richiesta del Green pass per gli stranieri in arrivo in Italia.

In una nota il titolare del dicastero afferma che la decisione “mette gli operatori nazionali nelle condizioni di competere ad armi pari con i concorrenti europei, vista l’apertura della stagione estiva”.



“L’eliminazione delle restrizioni - conclude il ministro - offrirà nuovo ed ulteriore stimolo ai turisti stranieri di venire a visitare l’Italia”.