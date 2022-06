Bologna Welcomes Events, piano di incentivi per il congressuale

13:31

Il Comune di Bologna ha creato un fondo dedicato al settore congressuale. Si tratta di Bologna Welcomes Events, un piano di incentivi mirato a stimolare l’organizzazione di grandi eventi nella città metropolitana di Bologna, coinvolgendo operatori territoriali qualificati.

Il fondo è di 500mila euro l’anno, si legge su Hotelmag, per supportare nuove richieste per eventi che si svolgano dal vivo, con partecipanti registrati e noti all’organizzatore, e che portino valore aggiunto per Bologna come destinazione di sapere, innovazione e business.



Il piano incentivi si rivolge a Pco, agenzie di organizzazione eventi, associazioni e aziende che sceglieranno Bologna Metropolitana come sede della prossima edizione del loro evento. Sono contemplate le tipologie: congressi, convegni, meeting e riunioni aziendali. Tra i requisiti, che gli eventi prevedano un minimo di 2 pernottamenti consecutivi sul territorio metropolitano e siano gestiti da Bw Incoming Travel Agency.



