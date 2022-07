10:27

I segnali sono inequivocabili: il turismo in Italia quest’anno è destinato a raggiungere livelli inaspettati solo fino a pochi mesi fa. Ne è convinto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) che, a margine del Global Youth Tourism Summit organizzato dal ministero con l’Unwto e l’Enit a Sorrento, ha espresso tutto il suo ottimismo per la stagione: “A fine anno - ha sottolineato - è credibile che raggiungeremo i numeri del 2019, se non di più in alcune regioni e località. E questo, considerando che nei primi mesi dell'anno c'erano ancora le restrizioni, è un risultato davvero eccezionale”.

"Ascoltiamo le esigenze dei giovani turisti"

Ora, però i risultati sono da stabilizzare e in questo ascoltare le necessità dei giovani turisti può aiutare: “Abbiamo organizzato assieme all'Unwto il primo congresso mondiale del turismo giovanile - ha spiegato Garavaglia, secondo quanto riportato da Ansa - perché banalmente la generazione Z, i nati dal '97 in poi, sono due miliardi nel mondo e sono loro che disegneranno e stanno già disegnando il turismo del futuro”.



Una massa dal grande potere decisionale perché in grado di orientare le decisioni delle famiglie: “Sono nati con internet, parlano un linguaggio diverso e hanno desideri diversi: sentendoli parlare hanno un'attenzione particolare al turismo sostenibile, accessibile e ai temi della disabilità. Noi dobbiamo sentire loro per adeguare l'offerta".



Le cifre degli italiani in viaggio

Secondo i dati di Confturismo Confcommercio gli italiani che andranno in vacanze quest'estate saranno circa 28 milioni e spenderanno a testa quasi 300 euro per un weekend, 540 euro per una vacanza tra 3 e 6 giorni e 1.250 per la vacanza principale, quella di 7 giorni o più, riversando complessivamente nell'economia nazionale, con i loro acquisti, circa 47 miliardi di euro tutto compreso.