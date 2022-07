Le Regioni insieme per il turismo lento e attivo: nasce viaggio.italia.it

14:22

Le Regioni uniscono le forze per ‘Scopri l’Italia che non sapevi’. Si tratta di un nuovo progetto di promozione turistica - parte del Piano di Promozione Nazionale 2020 del Ministero del Turismo - che ha come tematiche centrali i borghi e i paesaggi della Penisola, nonché il turismo lento e attivo.

Nell’ambito del progetto nasce il portale viaggio.italia.it, dedicato all’Italia inaspettata. Il sito - online dallo scorso 24 giugno - si compone di diverse sezioni: tra queste “i borghi”, “i paesaggi”, “i cammini” e “i sapori”.



In ogni sezione materiale testuale, fotografico e video aiuta gli utenti a programmare accuratamente gli itinerari attraverso una ‘mappa interattiva’.



Nel sito ci sarà presto spazio anche per il turismo attivo e per le esperienze vissute e realizzate in prima persona da digital creator internazionali.



Social e adv

Anche i canali social contribuiranno alla promozione dei territori.

#viaggioitaliano è l’hasthag e @viaggio.italia.it è invece il nome scelto per le pagine Facebook e Instagram. Inoltre una playlist con 7 video creati ad hoc, con il materiale fornito da ciascuna regione, è già disponibile sul canale Youtube di Enit. Ogni video racchiude il racconto di 3 regioni, attraverso esempi, luoghi e peculiarità specifici.



Per far conoscere ‘Scopri l’Italia che non sapevi’ è stata realizzata anche una campagna adv coordinata dalle Regioni insieme alle Agenzie di riferimento – APT Servizi Emilia-Romagna, Sviluppumbria S.p.A., Fondazione Marche Cultura - ideata da Dilemma con la strategia media di The Gate Communication che si sviluppa su mix articolato di mezzi tra web, stampa e radio.