Viaggi e golf, tutti i numeri di un fenomeno in crescita

di Amina D'Addario

14:48

Con 80 milioni di praticanti in tutto il mondo il golf è uno degli sport più diffusi al mondo. Ed è anche, per le destinazioni turistiche, una straordinaria opportunità per attrarre viaggiatori high spender.



Ma come si posiziona l'Italia in questo segmento? Secondo l'Enit, il golf è al quinto posto tra gli sport commercializzati sui mercati dell’intermediazione internazionale del turismo verso la Penisola (14,4%) dopo ciclismo, sci, trekking e calcio. Le presenze legate al golf sono 1,8 milioni, che diventano 3,9 milioni considerando chi si muove per altre motivazioni, ma pratica questo sport in vacanza.



Per la Federazione Italiana Golf, la Ryder Cup che Roma ospiterà nel 2023 porterà nelle casse italiane 157 milioni di euro di introiti fiscali e 56 milioni di diritti televisivi e sponsorizzazioni. In Francia la scorsa edizione aveva generato 220mila pernottamenti e un movimento economico di 235,7 milioni di euro.