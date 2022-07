Jesolo #savethefun, la nuova campagna social per l'estate

13:42

La promozione turistica di Jesolo corre sui social con ‘Jesolo #savethefun’, la nuova campagna di comunicazione che, coinvolgendo i vacanzieri, mira ad aumentare il posizionamento della city beach come meta del divertimento.

Tutti sono invitati a condividere gli scatti più belli delle proprie vacanze con l’hashtag #savethefun e taggando su Instragram @cittadijesolo e su Facebook @it.jesolo. Le foto verranno poi re-postate per tenere vivi i ricordi estivi. “Tutti cercano nella nostra città momenti di libertà da condividere con amici e persone amate, soprattutto dopo due anni così difficili come quelli che ci stiamo lasciando alle spalle. Chi sceglie Jesolo può dunque diventare il primo sponsor della nostra città e questa campagna social, leggera e fresca, è lo strumento ideale per favorire questo tipo di promozione”, ha dichiarato Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo. L. F.