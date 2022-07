Assoturismo: “Parte l’esodo estivo, ma voli e caro benzina penalizzano il Sud”

10:26

Parte ufficialmente oggi l’esodo estivo degli italiani. Secondo i dati dell’indagine del Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti l’ultimo fine settimana di luglio dovrebbe registrare registrare 6,4 milioni di pernottamenti, con un’occupazione complessiva dell’82% delle camere disponibili.

Un risultato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 e anche del 2019, che aveva registrato un tasso di occupazione del 78%.



In generale, è stato registrato un leggero calo di prenotazioni nelle strutture delle località termali (67% di occupazione), mentre segnali positivi sono stati rilevati per le imprese ricettive delle aree collinari/rurali (83%) e di montagna (80%). Continua la tendenza di ripresa anche per le città d’arte (74%), con un sensibile aumento dei pernottamenti negli hotel, oltre che dei turisti stranieri.



Ma la stagionalità del periodo, oltre alle eccezionali ondate di calore, ha favorito l’afflusso di turisti verso le località balneari (92%) e dei laghi (91%), saldamente in testa alla classifica delle mete più prenotate.



“Proseguono, con evidenza, i segnali positivi della domanda turistica - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - anche se non mancano incertezze e criticità, a partire dalla situazione dei voli aerei e al caro benzina, che sta penalizzando soprattutto le mete del Sud Italia. E anche se gli ospiti non mancano, sono più attenti al budget rispetto allo scorso anno: un segnale preoccupante. Bisognerà attendere i flussi turistici di settembre e dell’autunno per confermare definitivamente la ripresa del settore”.



Tra le principali riviere italiane i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per le Riviere della Liguria, la Costiera Amalfitana, la Versilia, la Riviera del Conero e la Costa Smeralda, con più del 90% delle camere occupate. Per i laghi si distingue Cernobbio, Arona, Sirmione, Peschiera del Garda. Più lento, ma sempre positivo, l’andamento delle prenotazioni per Salento e Golfo degli Aranci (80%).