Fidenza village: Global Blue inaugura il 'Kiosk Instant Tax Refund'

Global Blue entra all’interno del Fidenza Village con un nuovo Kiosk abilitato all’ottenimento del rimborso dell’Iva. Aumenta così il supporto ai turisti internazionali nella procedura di refund dell’Iva sugli acquisti effettuati ad uso personale.

Un servizio digitale, quello di Global Blue, che si inserisce nella strategia volta a migliorare la shopping experience del turista extra-Ue e che ne rafforza il posizionamento come technology company di riferimento. L’innovativo Kiosk è posizionato all’interno dello spazio accoglienza The Concierge.



“Innovazione tecnologica e completezza dei servizi offerti sono un binomio imprescindibile per Global Blue. Scommettendo sulla digitalizzazione, continuiamo a favorire da un lato il mondo retail e dall’altro il viaggiatore internazionale. Per questo, la nostra presenza all’interno di Fidenza Village costituisce un passo sinergico nella nostra quotidiana attività con i clienti internazionali, garantendo loro la migliore shopping experience possibile” ha dichiarato Stefano Rizzi, country manager di Global Blue Italia.



“Fidenza Village si distingue da sempre per essere una vera e propria destinazione del turismo dello shopping; siamo pertanto molto orgogliosi di poter ospitare il Kiosk di Instant Tax refund di Global Blue – aggiunge Maria Rosa Villa, destination marketing & partnership director -. Un servizio che ci permette ancora una volta di rispondere ai bisogni di un ospite sempre più internazionale ed esigente, che sceglie Fidenza Village non solo per lo shopping ma anche per la nostra ospitalità. Il Tax-Free Kiosk va così ad aggiungersi a una rosa di servizi ed esperienze che rendono il Villaggio sempre di più la meta ideale anche per una clientela extra-Ue”.