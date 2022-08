12:02

Anche la tassa di soggiorno certifica la ripresa del turismo in Italia. Secondo l'osservatorio nazionale di Jfc il balzello ha segnato un notevole incremento rispetto allo scorso anno, anche se i livelli pre-Covid restano ancora lontani.

nel 2022 gli importi totali versati per la tassa di soggiorno a fine anno arriveranno a quota 472 milioni di euro, con un incremento del 79,5% rispetto al 2021. Tuttavia nel 2019 il totale era arrivato a 622 milioni. Anno peggiore, come presumibile, il 2020, con soli 192 milioni. Lo scorso anno invece l'incasso era stato di 263 milioni.



La mappa della tassa

In totale sono circa mille i Comuni italiani che hanno adottato la tassa. E alcuni lo hanno introdotto quest'anno per la prima volta: tra questi Reggio Emilia, Tuglie, Selvino, Pollica, Allise, Massarosa.



Altri comuni la introdurranno a breve, come Gizzeria, Ivrea e Capo d'Orlando, mentre il 28 altri comuni la discussione sull'adozione della tassa di soggiorno è attualmente in corso.



Inoltre alcuni Comuni hanno deciso di aumentare l'importo della tassa, come ad esempio Bressanone, Alghero, Massa Marittima e Bergeggi. E ancora, altri hanno ampliato il periodo di applicazione, aumentando il numero dei mesi in cui viene richiesto il pagamento a chi soggiorna sul territorio.