Turismo accessibile in Liguria, stanziati 1,2 milioni per due progetti al mare

08:00

Si chiamano ‘Il Mare per tutti’ e ‘Liguria Levante Tourism4all’ i due progetti liguri di turismo accessibile in spiaggia che hanno vinto il bando regionale e potranno così usufruire del finanziamento da 1,2 milioni di euro stanziato dal Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Abbiamo scelto di destinare queste risorse del Pnrr destinate al turismo accessibile, 1,2 milioni di euro in tutto – ha dichiarato alla stampa locale l’assessore al Turismo Giovanni Berrino − a progetti che rispecchiassero pienamente sia l’obiettivo dell’inclusione, sia la vocazione della nostra regione: abbiamo fatto la scelta a monte di aprire un bando sulla accessibilità delle spiagge e del turismo balneare e la qualità della progettualità ha premiato questo orientamento”.



Nel Ponente ad aggiudicarsi i fondi è il progetto ‘Il Mare per tutti’ presentato da Pietra Ligure con i comuni di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano, mentre nel Levante a risultare vincitore è il progetto “Liguria Levante Tourism4all” presentato da Sestri Levante (comune capofila) con i comuni di Lavagna, Moneglia, Deiva Marina e Framura.



Foto: VisitLiguria