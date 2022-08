Le spiagge più amate d’Italia: la classifica di Holidu

12:35

Tutti al mare: dove? A stilare la classifica delle 25 spiagge più apprezzate d’Italia in questa rovente estate ci hanno pensato gli esperti di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, tenendo conto di quelle che su Google Maps hanno ottenuto oltre 100 commenti e un punteggio compreso tra 4,0 e 5. A rubare la scena è la Sardegna con 11 spiagge presenti in graduatoria tra cui, ad esempio, la Tueredda, Is Arutas e La Cinta.

A seguire c’è la Toscana con 5 spiagge, tutte site sull’Isola d’Elba, di cui due a Portoferraio (spiaggia delle Ghiaie e quella di Sansone), una a Marciana Marina (spiaggia di Sant’Andrea) e due a Campo nell’Elba (spiagge di Cavoli e Fetovaia). La Puglia, invece, è rappresentata da 4 spiagge quali Lama Monachile, Punta Prosciutto, Lido Le Dune e Cala Porta Vecchia. La Liguria ne piazza invece due (spiaggia Baia del Silenzio e Boccadasse) mentre Lazio (Pontile di Ostia), Veneto (Bibione) e Sicilia (Guidaloca), una a testa.



Livia Fabietti