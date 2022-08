Il Piemonte in 4x2: tornano dal 5 settembre i voucher vacanza

13:32

Il Piemonte rilancia il voucher vacanza. Dal 5 settembre prende il via la formula 4×2: per chi acquista 4 notti in Piemonte due sono gratuite, una omaggiata dalla struttura ricettiva e l’altra dalla Regione.

I pacchetti, si legge su Hotelmag, potranno essere acquistati fino al 30 giugno 2023, termine entro cui dovranno anche essere utilizzati.



“La nuova formula punta a incentivare una permanenza più lunga sul nostro territorio – hanno sottolineato Alberto Cirio e Vittoria Poggio rispettivamente presidente e assessora alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte -, che solitamente si attesta su una media di quasi tre notti. Il voucher vacanza continuerà ad essere uno stimolo in più per scegliere il Piemonte, che questa estate è tra le mete favorite dopo quelle del mare”.