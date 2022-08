Stati Uniti e Regno Unito guidano la ripresa dell’incoming estivo: i dati Enit

12:25

Giunti a fine agosto, Enit inizia a fare il bilancio non soltanto della stagione estiva ma di tutto il 2022. Quali risultati ha portato finora l'anno della ripartenza? Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Nazionale del Turismo aggiornati all'8 agosto 2022, si evidenzia la netta crescita sul mese di luglio con un totale di arrivi/prenotazioni di voli aerei dall'estero verso l'Italia che ammonta a quasi un milione 77mila 700 contro i 533mila del 2021 (+102%).

Negativo resta invece il confronto con lo stesso mese del 2019 quando il dato aveva superato 1,5 milioni (-29,5%). Durante il luglio 2022 i mercati che hanno registrato i maggiori incrementi rispetto al luglio 2021 sono stati quello Usa (+256,7%) seguito dal Regno Unito (+228%) e dalla Cina (+174,2%), con un totale estero salito complessivamente del 137,4%.



Anche su agosto i numeri si confermano buoni, con una previsione di 714mila 390 arrivi internazionali (+42,4% sul 2021), valore nettamente inferiore allo stesso mese di tre anni fa (-38,4%), con Uk protagonista della ripresa (+180,2%).



Infine, le proiezioni per settembre confermano il trend del bimestre precedente con un totale arrivi dall'estero che dovrebbe superare quota 630mila (+10,8% Vs 2021), ancora distante dall'ottimo settembre 2019 che aveva visto oltre 1,4 milioni di visitatori giungere dall'estero per visitare il Belpaese (-55,4%).

Gaia Guarino