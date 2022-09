Enit a Venezia: accordo con Italian Film Commission per la promozione

19:26

L'Enit partecipa a "Cappuccino with the Italians", l'iniziativa varata da Italian Film Commission nell'ambito della Mostra Cinematografica di Venezia, in corso in questi giorni nella città lagunare.

Il progetto prevede, durante i principali festival internazionali di cinema come Cannes, Berlino e appunto Venezia, una serie di occasioni di incontro per creare opportunità di sviluppo di progetti nei territori della Penisola.



"Con la nuova partnership - si legge in una nota congiunta -, Enit ha contribuito a focalizzare ulteriormente l'attenzione sulla valorizzazione delle location italiane nei loro aspetti più suggestivi, iconici o meno noti, attraverso produzioni cinematografiche".