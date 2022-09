Vacanze di settembre, 8,8 milioni in viaggio: l’analisi di Coldiretti

09:48

La stagione turistica non è ancora finita, anche se le preferenze dei nostri connazionali per questo ultimo scorcio di estate sono diverse rispetto a quelle di qualche settimana fa. A testimoniarlo l’analisi Coldiretti/Ixè che segnala, per questo mese di settembre, un totale di 8,8 milioni di italiani che hanno scelto di mettersi in viaggio.

Una cifra ingente, che rappresenta un incremento di almeno 9 punti percentuali rispetto a settembre scorso.

Natura e relax le scelte

“Il mese di settembre - sottolinea la Coldiretti, come riporta Ansa - è gettonato da quanti cercano il relax e la tranquillità, ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con la bassa stagione. Si verifica infatti una riduzione dei listini che può superare il 30% per i viaggi, i soggiorni ed anche gli svaghi e che risulta particolarmente appetibile in un momento di difficoltà economica”.



Cambiano, dicevamo, le preferenze rispetto ad agosto perché, anche se il mare resta uno dei protagonisti, sta aumentando in queste settimane il turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne. Una tendenza che spiega l’exploit delle richieste per gli agriturismi dove, spiega Coldiretti, “sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking, ma anche attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, corsi di cucina o di orticoltura”. Con le ultime partenze di settembre finisce una stagione turistica eccezionale che - secondo Coldiretti - ha visto in vacanza qualcosa come 35 milioni di italiani.