di Amina D'Addario

09:20

Non si esaurisce la ripresa vorticosa del nostro incoming. Nonostante i rincari energetici, l’inflazione in ascesa e i biglietti delle tratte intercontinentali aumentati anche a doppia cifra, i turisti seguitano a scegliere la Penisola.

Il revenge tourism, ovvero la voglia di tornare a viaggiare e di farlo a tutti i costi, è ancora forte e continuerà a far dilagare le prenotazioni per le prossime settimane, se non mesi.



“I dati e il sentiment degli operatori - sottolinea Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit - ci dicono che durante l’estate abbiamo avuto a livello generale un’occupazione leggermente più bassa del 2019 e molte località che hanno dichiarato di avere raggiunto numeri superiori al pre-pandemia. Guardando invece ai dati di previsione ricavati da Google Trends e dalle prenotazioni aeree già effettuate, emerge che arriviamo a circa l’85/90% dei volumi del 2019. Un risultato notevole se consideriamo che mancano ancora all’appello i mercati asiatici”.



Nonostante l’Italia resti al vertice delle preferenze degli stranieri, a preoccupare chi programma un viaggio è però il rialzo dei prezzi.



Un trend che, evidenzia Garibaldi, ha cominciato a delinearsi già “dallo scorso Natale, quando il tema economico risultava il fattore in grado di scoraggiare di più le prenotazioni, ancora più rilevante del timore del Covid. Ma contemporaneamente - aggiunge l'a.d. - c’è anche un’ottica importante di revenge tourism, che fa sì che la voglia di scegliere l’Italia sia sempre molto forte”.



Non è invece dietro l'angolo il ritorno dei turisti asiatici: “Il Giappone - precisa Garibaldi - nelle ultime settimane ha compiuto dei passi avanti sotto il profilo delle restrizioni e dunque possiamo aspettarci che piano piano si possa tornare alla normalità. Per quanto riguarda la Cina ancora ferma, bisognerà invece attendere il Congresso (del partito comunista, previsto a ottobre ndr) per capire quali saranno le politiche in materia di viaggi”.