Gardaland, parte il 7 ottobre la ventesima edizione del Magic Halloween

19:30

Prenderà il via il 7 ottobre la ventesima edizione del Gardaland Magic Halloween. Il parco di divertimenti si appresta a popolarsi di mostri e fantasmi con aperture speciali di sera.



Novità assoluta della ventesima edizione saranno i cinque Venerdì da Paura, il 7, 14, 21, 28 ottobre e il 4 novembre. In questi giorni il parco sarà aperto dalle 17 alle 22 e proporrà, tra le attrazioni, la Foresta Maledetta e il Carrozzone degli Orrori; Horror Dj Set, a partire dalle 10; e food&beverage a tema.

Diversi anche gli appuntamenti previsti nel week end lungo dal 29 ottobre al 1° novembre e nel fine settiman del 5 e 6 novembre. A dare il via alle giornate sarà il Welcome Show, con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiranno sulle note di una nuova canzone ‘Vent’anni di Paura’.



Nei week end speciali il parco sarà aperto dalle 10 alle 20, il sabato, e dalle 10 alle 19, la domenica.



Apertura speciale dalle 10 alle 24, invece, per la notte di Halloween.