08:35

Formazione, personale, brand Italia: sono queste alcune delle priorità del ministro del Turismo Daniela Santanché per il settore in Italia. Il titolare del dicastero ha raccontato in esclusiva a TTG Italia i primi impegni per il comparto.



Santanché pone l'accento su come sia cambiato il turismo incoming negli ultimi anni: "Una volta gli stranieri venivano in Italia e portavano via come souvenir il portachiavi o la maglietta. Ora comprano i nostri vini, i nostri oli, i nostri formaggi". Questo significa fare network con tutto quanto rappresenta il made in Italy.



Ma i piani comprendono anche investimenti sul fronte tecnologico. "Oggi non si può pensare di non essere al primo posto sul digitale".



Un'agenda a 360 gradi, dunque, che guarda a diversi aspetti del comparto: partendo dal fattore umano fino alle nuove tecnologie, passando per la promozione del marchio Italia attraverso tutte le sue forme.