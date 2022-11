FlixBus e OstelloBello insieme per destagionalizzare i flussi in Italia

11:17

FlixBus e OstelloBello fanno squadra per incentivare il turismo in bassa stagione. Le due aziende hanno stretto una partnership che si propone di destagionalizzare i flussi nella Penisola attraverso un’offerta congiunta focalizzata sulle esperienze e sulla sostenibilità.

Attraverso l’accordo – che pone le sue basi sulla volontà comune di promuovere il patrimonio italiano in modo immersivo, creando valore per le comunità locali e favorendo l’incontro tra culture diverse – chi pernotterà in una delle strutture di OstelloBello potrà usufruire dei collegamenti dell’azienda di trasporto a tariffe agevolate. Allo stesso, modo i passeggeri del bus operator potranno soggiornare negli indirizzi ‘eco-friendly’ Ostello Bello usufruendo di speciali riduzioni.



“Auspichiamo un’evoluzione nel turismo, in linea con le mutate esigenze sia di chi si sposta sia delle comunità locali – spiega in una nota Andrea Incondi, managing director di FlixBus -. Vogliamo contribuire a incentivare uno stile di viaggio nuovo e sostenibile, che consenta di deconcentrare i flussi attraverso la destagionalizzazione e di creare valore per le comunità locali con la valorizzazione della dimensione esperienziale. In questo, Ostello Bello rappresenta un validissimo alleato, e siamo felici di poter contare su questa collaborazione per avvicinarci un altro passo a questo obiettivo”.



Le due aziende, aggiunge Raffaella Lebano, general manager di Ostello Bello, “condividono la stessa visione del mondo e di un modello di turismo sempre più sostenibile per l’ambiente e alla portata di tutti: da qui è nata la nostra partnership strategica. Ci è sembrato naturale unire le forze con FlixBus per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo un servizio sempre più integrato e capillare per i loro viaggi in Italia da Nord a Sud. Crediamo in un mondo dove chiunque possa sentirsi sempre a casa trovando nel viaggio un’opportunità straordinaria per la conoscenza e l’amore del territorio e la contaminazione tra le diverse culture”.