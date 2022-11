09:47

Destination Italia e Portale Sardegna hanno sottoscritto un accordo vincolante per arrivare alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia con l’obiettivo di creare un gruppo leader nel settore incoming Italia, capace di competere nei mercati internazionali b2b e b2c in diversi segmenti, tra i quali il luxury di alta qualità.

Nel triennio pregresso, Portale Sardegna ha sviluppato attraverso una partnership strategica con Welcome Travel Group in esclusiva per l’Italia Welcome to Italy. Portale Sardegna è inoltre proprietaria della piattaforma tecnologica HubCore, che gestisce tutti i siti di Portale Sardegna



Gli obiettivi

La principale fonte di vantaggio competitivo della combined entity sarà generata dalle sinergie di mercato, tecnologiche e industriali che si verranno a creare con l’operazione.



In termini di mercato, la complementarità tra le due aziende si concretizza nelle grandi opportunità di crossselling: Destination Italia conta su oltre mille clienti (tour operatori internazionali) e su un network di 10mila fornitori di servizi turistici locali; Portale Sardegna porta in dote oltre 2,98 milioni di utenti unici annuali e il network dei Local Expert.



Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia, ha commentato: “Il turismo in Italia rappresenta il 13% del Pil e ha un potenziale inespresso di circa 100 miliardi di euro annui, in particolare nel segmento luxury che vale circa 2mila miliardi di euro a livello mondiale, di cui l’Italia intercetta circa l’1,5%. Dati che fanno comprendere quanto sia grande il potenziale del nostro Paese. Per far crescere l’export turistico dell’Italia nel mondo, tuttavia, occorre far crescere la competitività delle imprese che gestiscono l’inbound: oggi spicca l’assenza di player in grado di incidere sui flussi turistici globali. Tutto questo si sposa con la missione di valorizzazione dell’economia del territorio di Intesa Sanpaolo, che ha dato origine a Destination Italia stessa”.



Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegn, ha aggiunto: “Ritengo che l’operazione di fusione in Destination Italia sia una grande opportunità per la nostra società: per raggiungere grandi obiettivi occorre una massa critica sempre più importante e top manager capaci in grado di puntare ad ambiziosi traguardi”.



La stipula dell’atto di fusione è prevista entro la fine del mese di aprile 2023 o l’inizio del mese di maggio 2023.



I nuovi equilibri

A seguito del perfezionamento dell’operazione, il capitale sociale di Destination Italia sarà detenuto per circa il 75% dagli attuali azionisti di Destination Italia e per circa il 25% dagli attuali azionisti di Portale Sardegna



In particolare, con riferimento al consiglio di amministrazione di Destination Italia, è previsto che Massimiliano Cossu sia nominato nel consiglio di amministrazione di Destination Italia e che al medesimo vengano affidate deleghe operative nella gestione del business legato al ramo d’azienda Portale Sardegna.