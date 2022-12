di Alberto Caspani

Da regionale a nazionale. Alla base della nuova partnership fra Welcome Travel Group e Italianway è il modello turistico vincente di Portale Sardegna, basato sull’individuazione e la formazione di local expert.

“La modalità attraverso cui le proprietà extralberghiere italiane possono essere integrate oggi alla piattaforma Welcome to Italy - osserva Massimiliano Cossu, founder di Portale Sardegna v(nella foto) - sono le stesse che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno permesso alla nostra startup di trasformare i privati in stakeholder del territorio, coinvolgendoli in un sistema turistico strutturato: dopo aver aggregato 400 strutture di 22 destinazioni sarde, offrendo un ventaglio di oltre 2mila esperienze, ora puntiamo a risolvere gli stessi problemi di frammentazione dell’offerta su scala italiana”.



In quanto aggregatori territoriali al servizio di Welcome to Italy, le adv che operano come local expert stanno infatti contribuendo alla professionalizzazione dei fornitori di servizi, lanciando sul mercato proprietà in grado di colmare la carenza d’offerta alberghiera in aree non ancora note al turismo di massa. Con oltre 300 case sull’isola, nel 2022 Portale Sardegna ha capitalizzato 3 milioni di gross booking value attraverso Welcomely, società di property management che opera in collaborazione con Italianway.