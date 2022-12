Regione Lazio e manifestazioni turistiche: le iniziative per le imprese del settore

13:02

“E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione delle imprese laziali che prenderanno parte alle iniziative previste per l’anno prossimo in ambito turistico”. Così l’assessore al Turismo del Lazio Valentina Corrado dopo l’approvazione del calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero a cui la Regione prenderà parte nel 2023 insieme agli operatori del settore.

“Nel calendario – prosegue l’assessore - sono incluse manifestazioni che insistono su segmenti come il mice e il luxury, ma anche fiere di settore dedicate al turismo outdoor e sportivo, wedding, enogastronomia, sostenibilità, cineturismo, promozione dell’economia del mare e della montagna, workshop b2b così da favorire relazioni commerciali tra i nostri operatori e i mercati nazionali e internazionali.” Le manifestazioni di interesse devo pervenire via Pec a promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it entro il 31 gennaio 2023. P. T.