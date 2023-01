08:30

“Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr in scadenza il 31 dicembre”. Arriva con soddisfazione l’annuncio del ministro del Turismo, Daniela Santanché, che a fine anno traccia la mappa degli interventi sul Piano nazionale portati a compimento.

“Abbiamo liberato oltre 1 miliardo di risorse” aggiunge il ministro.



Per quanto riguarda l’obiettivo 1, è stato pubblicato l’avviso relativo al fondo per il turismo sostenibile gestito dalla Banca Europea degli investimenti. Versati i primi 350 milioni di euro che le imprese del settore turistico possono richiedere per investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici volti all’innovazione e alla transizione digitale e verde.



Sono stati resi disponibili sul Fondo Rotativo Imprese 1 miliardo e 380 milioni di euro per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, come previsto dall’obiettivo 2. La piattaforma per la ricezione delle istanze sarà disponibile a gennaio.



È invece già attiva la ricezione delle istanze per le garanzie a valere sulla Sezione Speciale Turismo del Fondo Garanzia delle PMI per un totale di 358 milioni di euro per progetti di innovazione digitale, riqualificazione e sostenibilità ambientale.



Infine, all’obiettivo 4, sono stati stanziati 150 milioni di euro sul Fondo Nazionale Turismo gestito da CDP Real Asset per riqualificare e gestire almeno 12 strutture alberghiere.