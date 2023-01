Tutti in montagna senza paura, arriva la startup Mountain Maps

08:00

Rendere la montagna accessibile a tutti, consentendo anche ai più inesperti di avventurarsi in luoghi poco conosciuti senza paura di perdersi o di non riuscire a trovare la via del ritorno. Questo l’obiettivo di Mountain Maps, la startup trentina che ha creato un’app e piattaforma funzionanti attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning e big data.

La partnership

La start up ha siglato una partnership con Madonna di Campiglio Ski Area, la più grande area sciabile del Trentino, “in modo da studiare nel dettaglio il comportamento dei visitatori della montagna e, quindi, di poter migliorare la fruibilità dei servizi offrendo esperienze sempre più personalizzate e cucite ad hoc” spiega l’azienda.



Come funziona

Mountain Maps - scaricabile su Google Play Store ed App Store - guida passo a passo i turisti nel tragitto scelto, permette una completa personalizzazione dell’itinerario con possibilità di scegliere, in estate per esempio in base alla tipologia di terreno, esposizione, accesso con passeggino o carrozzina e in inverno alla difficoltà delle piste.



L’intelligenza artificiale, progettata su reti neurali e grazie a complessi algoritmi di Machine Learning e Big Data, riesce ad “apprendere” e di conseguenza elaborare una stima molto precisa del comportamento dei turisti in montagna permettendo, quindi, di consigliare loro un percorso adatto in base alle proprie esigenze in tutte le stagioni e in varie discipline.



Fuori dai confini nazionali

“Il nostro obiettivo - affermano i 5 co-founder di Mountain Maps - è riuscire a promuovere la nostra app in Italia per permettere ad i turisti di muoversi in tranquillità in tutti i territori montani e, al contempo, siamo al lavoro per offrire maggiori funzionalità per migliorare l’offerta e renderla più accessibile. Da qui a 3 anni - proseguono - vorremmo puntare anche ai mercati esteri quali Svizzera, Francia e Austria”.