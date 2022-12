Itabus, 30 località sciistiche in Trentino nel network delle feste invernali

13:21

Itabus annuncia il piano per portare i clienti sulla neve. L'azienda annuncia in una nota un totale di 44 servizi giornalieri nei weekend per 340 località sciistiche in Trentino, grazie alla collaborazione con Flyski Shuttle.

Le mete turistiche saranno collegate direttamente con aeroporti e stazioni dell'Alta velocità ferroviaria.



"Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) - si legge nella nota - che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena ed alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza".



Inoltre Itabus annuncia che, grazie all'accordo con BusForFun, sarà possibile acquistare con un'unica transazione il viaggio in bus e lo skipass per le linee Roma-Ovindoli e Milano-Pila.