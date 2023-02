Abruzzo, al via la nuova campagna promozionale

di Alberto Caspani

11:11

Un territorio oltre le aspettative. Con la nuova campagna promozionale 'Abruzzo, che bella sorpresa. Abruzzo c’è molto più di quello che immagini', la Regione si prepara a raccogliere i frutti della collaborazione con la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e la Camera di Commercio Chieti-Pescara, avviata nel 2021.

“Attraverso la costante implementazione delle offerte raccolte sul portale Abruzzo Attrattivo - dichiara Daniele D’Amario (nella foto), assessore regionale al Turismo di Regione Abruzzo - stiamo costruendo una rete di professionisti sempre più capillare e articolata, in modo tale da favorire la distribuzione dei flussi stagionali lungo la costa o sulle montagne in quella che definiamo la nostra ‘terra di mezzo’.



Ad essa contribuiranno quest’anno anche tre tappe ciclistiche del Giro d’Italia, al via il 6 maggio da Fossacesia Marina, con sfide poi lungo la Teramo-San Salvo e a Campo Imperatore”. L’offerta abruzzese punta a recuperare completamente i 750mila arrivi del 2019.